Una giocatrice da bar! disse di lei campione russo Viktor Korchnoj Invece Judit Polgár è ancora la scacchista più brava al mondo
Judit Polgár risponde alle critiche con i fatti. La campionessa ungherese, spesso screditata da chi la paragona a giocatrici meno esperte, dimostra di essere ancora la migliore al mondo. Dopo le parole di Viktor Korchnoj, che l’ha definita “una giocatrice da bar”, lei continua a vincere tornei e a confermare il suo talento. La sua carriera è una storia di determinazione, ben diversa da quella di Beth Harmon, la protagonista della serie su Netflix, che pure ha portato il suo nome nel mondo degli scacchi.
D imenticate la deliziosa e irreale Beth Harmon della miniserie con protagonista Anja Taylor-Joy: La vera regina degli scacchi – da oggi su Netflix – si chiama Judit e la sua storia vera è una lezione di genialità e coraggio. Il documentario, che ha conquistato il Sundance Film Festival, è il racconto biografico di Judit Polgár (46 anni), la più grande scacchista del mondo capace di battere gli uomini sul loro stesso terreno, cancellando secoli di idee preconcette sulle donne e sulla parità di genere. Cosa vedere su Netflix a febbraio 2026: film, serie tv e nuove uscite da segnare in agenda X La vera regina degli scacchi su Netflix, trama del documentario in streaming. 🔗 Leggi su Iodonna.it
