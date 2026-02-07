Judit Polgár risponde alle critiche con i fatti. La campionessa ungherese, spesso screditata da chi la paragona a giocatrici meno esperte, dimostra di essere ancora la migliore al mondo. Dopo le parole di Viktor Korchnoj, che l’ha definita “una giocatrice da bar”, lei continua a vincere tornei e a confermare il suo talento. La sua carriera è una storia di determinazione, ben diversa da quella di Beth Harmon, la protagonista della serie su Netflix, che pure ha portato il suo nome nel mondo degli scacchi.

D imenticate la deliziosa e irreale Beth Harmon della miniserie con protagonista Anja Taylor-Joy: La vera regina degli scacchi – da oggi su Netflix – si chiama Judit e la sua storia vera è una lezione di genialità e coraggio. Il documentario, che ha conquistato il Sundance Film Festival, è il racconto biografico di Judit Polgár (46 anni), la più grande scacchista del mondo capace di battere gli uomini sul loro stesso terreno, cancellando secoli di idee preconcette sulle donne e sulla parità di genere. Cosa vedere su Netflix a febbraio 2026: film, serie tv e nuove uscite da segnare in agenda X La vera regina degli scacchi su Netflix, trama del documentario in streaming. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Una giocatrice da bar!», disse di lei campione russo Viktor Korchnoj. Invece Judit Polgár è ancora la scacchista più brava al mondo

Approfondimenti su Judit Polgár

Nel cuore dello Sri Lanka è stato scoperto uno zaffiro stellato viola di dimensioni eccezionali, noto come

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Judit Polgár

Argomenti discussi: Olimpiadi, corsa contro il tempo per la cabinovia Apollonio Socrepes: Verifiche di sicurezza da lunedì.