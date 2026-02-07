Una donna si trova tra il dolore e la gioia, vivendo un viaggio emozionante nella poesia di Alda Merini. Fino all’8 febbraio, si racconterà tra risate, riflessioni e momenti di abbandono sentimentale. Un percorso che mette in luce le emozioni più profonde di una grande poetessa italiana.

Alda Merini – Una donna sospesa tra il dolore e la gioia è lo spettacolo scritto e diretto dal poeta e regista Antonio Nobili. In scena Giorgia Trasselli con Andrea Carpiceci al Teatro di Villa Lazzaroni fino a domenica 8 febbraio. Un omaggio al grande genio poetico di Alda Merini. Sul palcoscenico una prospettiva unica della vita disordinata e meravigliosa di una delle più grandi poetesse italiane. La pièce racconta quattro giorni immaginari nel caotico appartamento della poetessa nei navigli milanesi, tra poesia, vita quotidiana e momenti di grande intensità emotiva. Con forte valenza biografica, affronta tematiche attuali come l’integrazione sociale, la solidarietà, la questione femminile e lo stigma nei confronti dei disturbi psichiatrici. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Una donna sospesa tra il dolore e la gioia fino all’8 febbraio

Approfondimenti su Alda Merini

Nella nuova puntata de La forza di una donna, Hatice vive un momento di grande dolore.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Alda Merini

Argomenti discussi: Alda Merini. Una donna sospesa tra il dolore e la gioia; ALDA MERINI, UNA DONNA SOSPESA TRA IL DOLORE E LA GIOIA; Schianto in moto, resta tetraplegica . Vita sospesa tra cure e assistenza. A processo la conducente dell’auto; Gaia De Laurentiis in scena con Una giornata qualunque di Dario Fo e Franca Rame.

La forza di una donna, cambio programmazione: dal 7/01 sospesa la puntata delle 18:10Stop al doppio appuntamento giornaliero con La forza di una donna a partire da mercoledì 7 gennaio. Mediaset ha infatti deciso di cancellare la puntata delle 18:10, lasciando solo quella delle 16:05. it.blastingnews.com

Alda Merini. Una donna sospesa tra il dolore e la gioiaAlda Merini. Una donna sospesa tra il dolore e la gioia è uno spettacolo che racconta quattro giorni immaginari nel caotico appartamento della poetessa dei navigli, tra poesia, vita quotidiana e ... romatoday.it

VALDASTICO | SOSPESA NEL VUOTO IN FERRATA: 40ENNE DI VILLORBA SALVATA CON UN DRONE Momenti di paura ieri sera per una 40enne di Villorba in escursione nel vicentino. La donna è viva per miracolo. - Clicca qui video e articolo completo: facebook