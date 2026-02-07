Una autista di bus cerca di sedare lite | colpita con un pugno

Un’auto di un bus dell’Air Campania è stata aggredita nei pressi di Capua, in provincia di Caserta. L’autista ha tentato di calmare due passeggeri che stavano discutendo, ma uno dei due le ha dato un pugno. La donna è stata colpita e ha avuto bisogno di assistenza medica. La polizia ha già avviato le indagini per identificare l’aggressore.

Una autista di un bus dell' Air Campania è stata aggredita nei pressi di Capua, in provincia di Caserta. Secondo quanto emerso, la dipendente sarebbe intervenuta per riportare la calma tra due passeggeri del bus Castel Volturno-Capua che stavano litigando, ricevendo un pugno in faccia, che le ha provocato ferite medicate dal 118. Sull'episodio è intervenuta l'azienda Air Campania, che ha espresso vicinanza e solidarietà alla lavoratrice, Antonia, con gli auguri di pronta guarigione. "Air Campania – afferma l'amministratore unico, Anthony Acconcia – ha già avviato un dialogo con le istituzioni e le forze dell'ordine e sta lavorando per individuare soluzioni concrete ed efficaci, affinché simili episodi non si ripetano.

