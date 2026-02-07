Oggi la Mediateca Digitale della Maremma propone un sabato dedicato ai documentari sul mare. La programmazione include film che raccontano antichi mestieri legati alla pesca e alla vita in mare. Un'occasione per immergersi in storie di un mondo che cambia, visto da chi lo vive giorno per giorno.

Prosegue il viaggio della Mediateca Digitale della Maremma tra i documentari dedicati al mare, alla pesca e all’ ambiente. Oggi alle 17, i locali di Chiasso delle Monache ospiteranno un pomeriggio di riflessione e cinema, tra impronta ecologica e antichi mestieri in estinzione. Il pomeriggio si aprirà con un incontro a cura di Ccibo Maremma dedicato all’impronta ecologica. Attraverso un’attività interattiva, i presenti potranno calcolare "quante terre consumiamo", riflettendo sull’impatto ambientale delle proprie azioni quotidiane e sulla necessità di adottare stili di vita più rispettosi del pianeta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un sabato in Mediateca. Documentari legati al mare. Oggi antichi mestieri e pesca

Approfondimenti su Mediateca Maremma

Sono iniziati nelle scuole comunali gli incontri del progetto “Antichi mestieri”, dedicati a far conoscere agli studenti le professioni tradizionali del passato.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Mediateca Maremma

Argomenti discussi: Intitolazione del giardino della Mediateca a Werther Romani; Un sabato in Mediateca. Documentari legati al mare. Oggi antichi mestieri e pesca; CineArt: i workshop sui mestieri del cinema in Mediateca; Curcuris, inaugurazione ufficiale per la Mediateca Culturale.

Impronta ecologica, antichi mestieri e pesca: incontro e documentari alla Mediateca digitaleGrosseto. Prosegue il viaggio della Mediateca digitale della Maremma tra i documentari dedicati al mare, alla pesca e all’ambiente. Domani, sabato 7 febbraio, a partire dalle 17.00, i locali di ... grossetonotizie.com

Giochi da tavolo alla mediatecaUn pomeriggio all’insegna del gaming in Malatestiana. Sabato dalle 14.30, la mediateca ospiterà infatto due dei più importanti editori italiani di giochi da tavolo: DV Games e Ghenos Games. Durante il ... ilrestodelcarlino.it

Alla Mediateca Digitale della Maremma un sabato tra documentari, pesca tradizionale e riflessioni sul futuro dell’ambiente facebook