Questa mattina, il nonno di Giovanni Tamburi ha incontrato i familiari del giovane morto nella strage di Capodanno a Crans-Montana. In un quadro in memoria, ha consegnato un dono come gesto di vicinanza e solidarietà. La famiglia Tamburi ora cerca di affrontare il dolore, mentre la comunità si stringe intorno a loro in questo momento difficile.

"Da nonno sono stato molto colpito dalla tragedia che ha colpito la famiglia di Giovanni Tamburi, morto nella strage di Capodanno a Crans-Montana (Svizzera). Da 30 anni sperimento la pittura pranica e ho voluto ritratte Giovanni così: come un angelo pranico sorridente, con un’opera che donerò alla mamma di Giovanni". Con queste parole Carlo Soricelli, pittore, scultore di Casalecchio di Reno, si è rivolto alla direzione e ai docenti del liceo scientifico Righi di Bologna per annunciare loro la realizzazione del quadro commemorativo del giovane Tamburi. "Quest’opera – racconta Soricelli – l’avevo già iniziata quando ho letto che la mamma ha definito Giovanni un angelo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un quadro in memoria di Tamburi. Il dono di Soricelli ai familiari

