Un ponte con l’Inghilterra Il giallo di Sayers ai Servi per promuovere la città

Questa settimana al Teatro dei Servi di Massa va in scena “Love all - Buoni motivi per non sposarsi”, una commedia di Dorothy L. Sayers. L’evento si inserisce in un progetto che vuole creare un ponte tra la città e l’Inghilterra, paese di origine dell’autrice. La pièce andrà in scena mercoledì sera alle 21 e promette di portare un po’ di atmosfera inglese nel cuore di Massa.

Le regine del giallo sono quattro e una di queste è Dorothy L. Sayers, la cui pièce “Love all - Buoni motivi per non sposarsi“ sarà messa in scena mercoledì alle 21 al Teatro dei Servi e si offre quale ponte internazionale tra Massa e l’Inghilterra. Una delegazione della ’Society’ britannica che cura la memoria della grande letterata sarà infatti ospite alcuni giorni in città, una nuova ribalta per Massa tra le dieci finaliste candidate a Capitale della cultura 2028. Il progetto, cui ha preso parte anche il liceo Palma attraverso un Pcto dedicato alla realizzazione della scenografia, è promosso dall’associazione Giocamistero che promuove proprio questo genere letterario ed è ormai radicato nel tessuto cittadino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

