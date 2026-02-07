Un podio tutto italiano apre ufficialmente i Giochi sulla Stelvio. Nella prima gara, gli azzurri conquistano due medaglie, ma manca quella più ambita. La vittoria finisce allo svizzero Franjo von Allmen, che a casa aveva già l’oro mondiale in discesa. Una giornata che lascia l’Italia con il rammarico di non aver portato a casa il primo oro.

Due medaglie nella prima gara olimpica. Manca quella pregiata, finita allo svizzero Franjo von Allmen, uno che a casa aveva già l’oro Mondiale in discesa. Ma il primo passio è nei quelli da ricordare. Giovanni Franzoni e Dominik Paris hanno occupato il podio dietro di lui sulla Stelvio, una delle piste più belle del circuito, sicuramente il miglior biglietto da visita con suo cominciare questi Giochi diffusi, ancora frastornati e incantati dallo spettacolo di San Siro. Cominciare con due medaglia nella prima gara olimpica è come iniziare il pranzo di Natale dal panettone. Si parte subito dal dolce confermando quello che aveva raccontato il presidente delò CONI alla vigilia: “Abbiamo studiato bene, siamo pronti”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un podio azzurro apre i Giochi sulla Stelvio

Approfondimenti su Stelvio Giochi

Nella seconda prova cronometrata della discesa libera maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, l’Italia si mette in mostra sulla pista Stelvio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Stelvio Giochi

Argomenti discussi: DIRETTA - Milano Cortina 2026, discesa libera: Franzoni e Paris insieme a medaglia, vince von Allmen - Le gare; Europei pista a Konya – Vola il Team Sprint azzurro, bronzo e storico podio; Dominik Paris, chi è l'azzurro a caccia di una medaglia nello sci a Milano Cortina; Un eccezionale Matteoli centra la finale nel Big Air: sabato per Ian un appuntamento con la storia.

MI-CO: libera, sul podio Franzoni e Paris, oro a Von AllmenUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

MILANO CORTINA | Argento e bronzo per Giovanni Franzoni e Dominik Paris nella discesa libera di Milano Cortina, prima prova dello sci alpino ai Giochi, vinta dallo svizzero Von Allmen. Fuori dal podio il superfavorito Odermatt. #ANSA facebook

Doppia medaglia Italia: Franzoni e Paris sul podio A Bormio la discesa libera assegna le prime tre medaglie dei Giochi di Milano Cortina 2026, trionfa l'Italia che conquista due medaglie: argento per Giovanni Franzoni e bronzo per Dominik Paris #Corri x.com