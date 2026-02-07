Un podio azzurro apre i Giochi sulla Stelvio

Un podio tutto italiano apre ufficialmente i Giochi sulla Stelvio. Nella prima gara, gli azzurri conquistano due medaglie, ma manca quella più ambita. La vittoria finisce allo svizzero Franjo von Allmen, che a casa aveva già l’oro mondiale in discesa. Una giornata che lascia l’Italia con il rammarico di non aver portato a casa il primo oro.

Due medaglie nella prima gara olimpica. Manca quella pregiata, finita allo svizzero Franjo von Allmen, uno che a casa aveva già l’oro Mondiale in discesa. Ma il primo passio è nei quelli da ricordare. Giovanni Franzoni e Dominik Paris hanno occupato il podio dietro di lui sulla Stelvio, una delle piste più belle del circuito, sicuramente il miglior biglietto da visita con suo cominciare questi Giochi diffusi, ancora frastornati e incantati dallo spettacolo di San Siro. Cominciare con due medaglia nella prima gara olimpica è come iniziare il pranzo di Natale dal panettone. Si parte subito dal dolce confermando quello che aveva raccontato il presidente delò CONI alla vigilia: “Abbiamo studiato bene, siamo pronti”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

