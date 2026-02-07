Un po’ deludente questo ballo di debuttanti

Durante il tradizionale ballo di debutto, la serata si è rivelata un po’ deludente. Non sono mancate le aspettative, ma l’atmosfera si è fatta più piatta del previsto. Alcuni partecipanti si sono mostrati meno brillanti del solito, e anche l’organizzazione non ha colpito nel segno. Un evento che, almeno quest’anno, ha lasciato un po’ di amaro in bocca a chi sperava in qualcosa di più.

Non so se invidio davvero i recensori dell'Observer, che tradizionalmente trascorrono le vacanze di Natale a leggere in anticipo i romanzi degli autori che debutteranno nell'anno entrante. Il passaggio della testata alla nuova proprietà non ha scalfito l'abitudine. Se è senza dubbio accattivante il privilegio di scoprire in anteprima i bestseller di cui nessuno ha ancora idea, è altrettanto agghiacciante la prospettiva di una redazione invasa da stampe di file, plichi rigonfi, bozze con correzioni a penna, orride rilegature a spirale che denunciano come sotto il libro meglio confezionato si celi sempre un confuso embrione di parole e, ahinoi, di refusi.

