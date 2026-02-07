Un piccolo elenco di appuntamenti in tutta Italia da segnare in agenda

Un breve elenco di eventi in tutta Italia porta alla scoperta di Gabriella Podini, artista che ha lasciato un segno profondo nel mondo dell’arte. La sua figura è ancora presente attraverso mostre e incontri che ripercorrono i suoi lavori di disegno, pittura, incisione e scultura. Sono occasioni per conoscere da vicino un’artista eclettica, capace di affrontare temi forti e attuali, anche a 40 anni dalla sua scomparsa.

Disegno, pittura, incisione e scultura sono i linguaggi espressivi di Gabriella Podini, artista eclettica mai banale, che ha affrontato nei suoi lavori temi scottanti che ancor oggi, a 40 anni dalla scomparsa, generano un forte impatto emotivo. Enigmi. Oltre l'apparenza 1969-1985 è l'antologica che propone – con una settantina di opere – un'interessante rilettura della sua arte e della sua poetica. A Lodi, fino al 15 febbraio.

