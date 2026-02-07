Un omaggio ai Cinque Cerchi a cielo aperto in città

La città di Meda si trasforma in un grande percorso a cielo aperto, dedicato allo spirito olimpico. Strade e piazze si riempiono di installazioni e momenti che raccontano la storia sportiva locale e internazionale. La partecipazione è molto forte, con cittadini e visitatori che si muovono tra le iniziative, rendendo l’evento vivo e coinvolgente.

Una città trasformata in un grande percorso narrativo a cielo aperto, un omaggio diffuso allo spirito olimpico e alla storia sportiva di Meda. A guidare l'iniziativa è stato il Circolo XX Settembre, affiancato da Rina Delpero (anche consigliere comunale del Polo Civico), che ha dimostrato come la passione possa cambiare il volto di un territorio. In occasione del passaggio della fiaccola olimpica, Meda ha deciso di raccontarlo, celebrarlo e farlo vivere nelle sue strade. Passeggiando per il centro, in questi giorni, ci si imbatte in installazioni che evocano atmosfere dei Giochi. Sci d'epoca, attrezzi sportivi, scenografie improvvisate e dettagli che richiamano l'immaginario olimpico compongono un itinerario che accompagna cittadini e visitatori verso i luoghi più rappresentativi della città.

