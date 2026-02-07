Un eremo arroccato su una parete a picco sul fiume | una meraviglia appena fuori Roma

A pochi chilometri da Roma, si nasconde un eremo su una parete a picco sul fiume. È un luogo che sembra uscito da un altro tempo, nascosto tra la natura e le tracce di un passato di fede. Arrivarci non è semplice, ma la vista e la pace che si respirano valgono il percorso. Un angolo di storia e spiritualità che pochi conoscono, perfetto per chi cerca silenzio e bellezza.

A pochi chilometri da Roma, tra natura incontaminata e testimonianze artistiche, raccontano la storia millenaria del monachesimo A pochi chilometri da Roma, immerso in una valle ricca di storia e natura, si trova un tesoro poco noto ma di grande valore culturale e spirituale. Questo complesso rupestre, formato da grotte naturali e artificiali, si sviluppa lungo le rive del fiume Aniene, che nei secoli ha modellato la roccia creando un ambiente unico tra i monti Tiburtini e Lucretili. La loro importanza storica è legata soprattutto alla presenza di San Benedetto da Norcia, fondatore dell'ordine benedettino e figura centrale del monachesimo occidentale.

