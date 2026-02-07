Un anno dopo l’assedio di Milano, la situazione delle banche torna a tenere banco. Alberto Nagel di Mediobanca e Giuseppe Castagna di Banca Popolare di Milano sono ancora nel mirino. I due manager sono stati al centro di tensioni e manovre di mercato, mentre si prospettano nuove mosse sullo scenario bancario italiano. La partita sembra ancora aperta, con i francesi pronti a muoversi e l’Italia che cerca di difendersi.

L’anno scorso di questi tempi c’erano a Milano due banchieri sotto assedio: Alberto Nagel e Giuseppe Castagna. Il primo ha perso la “sua” Mediobanca che è stata scalata da Mps contro ogni pronostico. Il secondo sta per essere confermato amministratore delegato di Banco Bpm, in tandem con il presidente Massimo Tononi, nel prossimo rinnovo delle cariche previsto per la primavera. Castagna è di fatto uno dei vincitori del risiko bancario stagione 2025, saga senza precedenti in Italia e in Europa. Ha sottratto la banca milanese dalla presa di Unicredit, giocato di sponda con il Mef e con Mps dichiarandosi sempre disponibile a far parte del cosiddetto “terzo polo” e allo stesso tempo non ha mai nascosto la soddisfazione per la crescita di Crédit Agricole, diventata in breve il primo azionista. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un anno dopo l’assedio, dove va Bpm? Le mosse dei francesi e l’altro lato del risiko

