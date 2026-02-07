Ultima partita con l’Inter | rescissione UFFICIALE e addio Serie A

L’addio di un giocatore all’Inter diventa ufficiale dopo la rescissione del contratto. La società ha ringraziato il calciatore per la professionalità e la dedizione dimostrata nel corso degli anni. La sua ultima partita con la maglia nerazzurra segna la fine di un’era, lasciando un ricordo positivo tra i tifosi e lo staff.

“ È la perfetta testimonianza di professionalità, serietà e dedizione alla causa. Sarai per sempre uno di noi” Ultima partita giocata con l’Inter. Parliamo del 21 ottobre 2023, ben 29 mesi fa. È stato, o meglio dire è un calvario: più di due anni fuori, più di due anni senza giocare una partita ufficiale. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Si è ufficialmente conclusa l’avventura di Petar Schuurs al Torino. A comunicarlo è stato lo stesso club granata con un lungo comunicato ufficiale con cui dice si separa dal difensore olandese, misteriosamente ancora non ripresosi del tutto dalla lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro subita nel match del 21 ottobre 2023 contro l’allora di Inter di Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Il club ha ufficialmente comunicato la rescissione del contratto con il calciatore, chiudendo così un’esperienza di sei anni e 80 partite.

Lazio-Napoli, ultima partita di Serie A prima della pausa invernale, rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre.

Hellas Verona-Inter 1-2: gol e highlights | Serie A

Argomenti discussi: Le partite memorabili dell'ultima giornata della fase a gironi/fase campionato di Champions League; Obiettivo quarti dell’Europeo: con l’Ungheria è dentro o fuori. Bellobuono: Può essere la partita della svolta; NCAA all’italiana, brillano ancora Toffali ed Edokpaigbe; Panathinaikos-Roma 1-1, rivivi la diretta Europa League: Gasperini direttamente agli ottavi, Ziolkowski decisivo.

Milik, l'ultima partita ufficiale contro il Monza nel 2024: ricordate la formazione titolare?Per tornare all'ultima partita ufficiale disputata da Arkadiusz Milik bisogna riavvolgere il nastro a due stagioni fa. All'Allianz Stadium è una serata di celebrazioni: si festeggia la vittoria della ... sportmediaset.mediaset.it

Pesante sconfitta per la Roma 1927 ad Avellino: 6-0 contro la Sandro Abate nell'ultima di andataL’ultima del girone d’andata da cancellare per la Roma 1927. I giallorossi sono stati sconfitti ad Avellino della Sandro Abate per 6-0. Partita in pratica senza storia con la squadra di casa, che ha ... ilmessaggero.it

Sabato prossimo ultima partita di campionato della prima fase per la New System: le torresine saranno protagoniste alle ore 21,00 al Panettone di Ancona ospiti della Weplan. La New System ha tenuto un rullino di marcia impressionante totalizzando ben 20 v facebook

Ultima partita di Regular Season di Eurocup per i nostri leoni Mercoledì 11 ore 20:00 Umana Reyer vs Hapoel Jerusalem Info biglietti sul sito! x.com