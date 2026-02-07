Uh un guilty pleasure!

La serie tv americana «Nido di vipere» arriva su Netflix, adattata dal romanzo di May Cobb. La produzione, sviluppata da Rebecca Cutter, promette di catturare l’attenzione degli spettatori con una trama avvincente. La serie mette insieme suspense e mistero, puntando a coinvolgere chi ama i thriller. La prima stagione è disponibile da poco, e già si parla di un successo tra gli appassionati del genere.

«Nido di vipere» è una serie tv americana tratta dal romanzo di May Cobb e sviluppata per Netflix da Rebecca Cutter. La serie è sfacciata, racconta la sessualità omoerotica di donne apparentemente tradizionali. Una donna stupenda arrivista e perversa che ama tutte le donne della piccola cittadina del profondo Texas e un’altra donna, forte ed elegante, sodomizza il marito poliziotto con un fallo di gomma. La serie è eccessiva, volutamente scandalosa, capace di mescolare erotismo, violenza e melodramma in maniera estetica. «Nido di vipere» riesce a distinguersi proprio perché non cerca mai di essere moderata. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

