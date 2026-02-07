Ufficiale il riscatto di Jimenez Milan | ecco i dettagli economici dell' operazione
Il Milan ha ufficializzato il trasferimento di Alex Jimenez al Bournemouth. L’accordo prevede un pagamento di 19 milioni di euro più 5 di bonus, con l’obbligo di riscatto che scatta automaticamente. La cessione si è conclusa dopo settimane di trattative e mette fine alla permanenza del giocatore in rossonero.
Un’operazione di mercato consolidata nei numeri e nel valore sportivo mette in evidenza la gestione oculata del Milan: c’è stato uno scorrimento positivo delle risorse grazie all’uscita di un giovane esterno che ha trovato la propria piena collocazione in Premier League. Alex Jimenez, atleta spagnolo caratterizzato da velocità esplosiva e dalla capacità di creare superiorità numerica sull’individualità, diventa ufficialmente un giocatore del Bournemouth, passando dal prestito a una passaggio definitivo. La formalizzazione dell’accordo prevede una base economica di 19 milioni di euro con l’aggiunta di 5 milioni di bonus legati a rendimento e obiettivi sportivi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Jimenez Bournemouth, scatta ufficialmente il riscatto dal Milan: le cifre dell'operazione
Jimenez lascia il Milan dopo aver firmato il riscat con il Bournemouth.
Calciomercato Milan, Jimenez verso il riscatto: ecco quanto incasseranno i rossoneri
Il calciomercato del Milan si concentra sul futuro di Alex Jimenez, attualmente in prestito al Bournemouth.
