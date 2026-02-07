Ufficiale il riscatto di Jimenez Milan | ecco i dettagli economici dell' operazione

Il Milan ha ufficializzato il trasferimento di Alex Jimenez al Bournemouth. L’accordo prevede un pagamento di 19 milioni di euro più 5 di bonus, con l’obbligo di riscatto che scatta automaticamente. La cessione si è conclusa dopo settimane di trattative e mette fine alla permanenza del giocatore in rossonero.

Un’operazione di mercato consolidata nei numeri e nel valore sportivo mette in evidenza la gestione oculata del Milan: c’è stato uno scorrimento positivo delle risorse grazie all’uscita di un giovane esterno che ha trovato la propria piena collocazione in Premier League. Alex Jimenez, atleta spagnolo caratterizzato da velocità esplosiva e dalla capacità di creare superiorità numerica sull’individualità, diventa ufficialmente un giocatore del Bournemouth, passando dal prestito a una passaggio definitivo. La formalizzazione dell’accordo prevede una base economica di 19 milioni di euro con l’aggiunta di 5 milioni di bonus legati a rendimento e obiettivi sportivi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Jimenez lascia il Milan dopo aver firmato il riscat con il Bournemouth.

Il calciomercato del Milan si concentra sul futuro di Alex Jimenez, attualmente in prestito al Bournemouth.

