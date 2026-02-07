Ufficiale il Barcellona lascia il progetto Superlega

Il Barcellona ha deciso di lasciare definitivamente il progetto della Superlega. La notizia è arrivata questa mattina, dopo settimane di incertezza e pressioni. La società catalana ha comunicato di voler concentrarsi sui propri obiettivi sportivi e di non voler più far parte di questa iniziativa. La decisione potrebbe cambiare gli equilibri di una proposta che aveva diviso club e tifosi in tutta Europa.

Il Barcellona ha ufficialmente abbandonato il progetto della Superlega, segnando una svolta significativa nel tentativo di rivoluzionare il calcio europeo. La decisione, comunicata dal club catalano questo sabato 7 febbraio 2026, rappresenta un passo indietro di grande rilievo in una saga che ha tenuto con il fiato sospeso il mondo del pallone e ha sollevato interrogativi profondi sul futuro dello sport più popolare del pianeta. La notizia, giunta in un momento delicato per il calcio internazionale, apre ora uno scenario nuovo, caratterizzato da incertezze e da possibili ripercussioni sulle strategie dei club fondatori rimasti.

