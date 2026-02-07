Ucraina Russia attacca infrastrutture energetiche | nuovi blackout

Questa mattina, la Russia ha sferrato un nuovo attacco alle infrastrutture energetiche dell’Ucraina. Diversi blackout si sono verificati in molte regioni del paese, lasciando le case e le imprese al buio. Le autorità ucraine stanno cercando di ripristinare la situazione mentre aumentano le tensioni tra i due paesi.

(Adnkronos) – La Russia ha condotto un attacco contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina nelle prime ore di oggi, sabato 7 febbraio, provocando interruzioni di corrente nella maggior parte delle regioni. Lo ha riferito l'operatore della rete elettrica statale ucraina Ukrenergo. Attacchi sono stati segnalati in tutto il paese, compresa l'Ucraina occidentale.

