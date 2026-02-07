Tutte le onde del jazz Rea racconta Billie Holiday

Il jazzista Rea ha spiegato come si prepara a interpretare Billie Holiday. Durante un’intervista, ha detto che il suo repertorio cambia ogni volta, perché un improvvisatore deve adattarsi all’onda emotiva e al momento. Non si limita a seguire un solo progetto, ma ne ha tanti pronti da usare a seconda della situazione.

"Ho un repertorio che cambia ogni volta, perché penso che un improvvisatore, un jazzista, non debba avere solo un progetto, ma tanti da sfoggiare a seconda dell'onda emotiva, del contesto". C'è grande attesa per 'La vera storia di Billie Holiday', l'evento, in collaborazione con la XII edizione di Empoli Jazz, direzione artistica di Filippo D'Urso, che vedrà stasera alle 21 sulla ribalta del Teatro del Popolo di Castelfiorentino il grande pianista Danilo Rea. "E' una cosa a cui tengo molto perché, oltre a condividere la scena con mia figlia Oona che canta e nella quale credo molto, c'è anche Barbara Bovoli, che ha curato la drammaturgia ed è un'attrice che esprime grande pathos nella recitazione – spiega Rea -.

