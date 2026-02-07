Tumori prevenibili | quali sono i più diffusi e come fare per ridurre il rischio

Quasi quattro tumori su dieci potrebbero essere evitati se si intervenisse sui principali fattori di rischio modificabili. Molti di questi malanni si potrebbero prevenire con semplici abitudini e controlli regolari. La ricerca dice che, puntando sulla prevenzione, si potrebbe ridurre significativamente il numero di diagnosi.

Quasi quattro tumori su dieci potrebbero essere evitati intervenendo sui principali fattori di rischio modificabili. È quanto emerge dall’ultima analisi congiunta dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), pubblicata alla.🔗 Leggi su Leccotoday.it

La maggior parte dei tumori si può evitare.

