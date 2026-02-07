TS – Sammarco e i fischi del Bentegodi | Nel Verona ho visto furore E Hiljemark | Pisa da cambiare

Sammarco commenta i fischi del Bentegodi e parla di un Verona che ha dimostrato grinta, soprattutto nel primo tempo. Nonostante la partita non abbia offerto molte occasioni, i tifosi hanno fischiato la squadra, ma il giocatore ha scelto di vedere il lato positivo, sottolineando l’energia e la determinazione dei suoi. Intanto, Hiljemark suggerisce che il Pisa deve cambiare rotta. I tifosi e i giocatori si confrontano con le difficoltà di una stagione ancora in corso.

2026-02-07 00:35:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS: VERONA – “ Non abbiamo creato molto, però mi è piaciuto il furore che hanno avuto i ragazzi, soprattutto nel primo tempo. In queste situazioni non è facile. Ho visto grande disponibilità e una giusta carica in questi pochi giorni “. Lo ha detto il tecnico del Verona, Paolo Sammarco, ai microfoni di Dazn, dopo lo 0-0 contro il Pisa. “ Quando non riesci a fare gol è normale avere un po’ di paura di perdere, ma in questo dobbiamo migliorare – ha aggiunto –. Abbiamo tanti giocatori con spessore, e mi aspetto che diano una mano nei momenti di difficoltà “. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Verona Furor

La partita tra Verona e Pisa finisce senza reti, con le occasioni più chiare che si sprecano sui pali di Sammarco e Hiljemark.

Venerdì sera al Bentegodi, Verona e Pisa si sfidano in una partita che potrebbe cambiare le sorti di entrambe le squadre.

