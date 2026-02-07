Trump ha ammesso di aver visto solo l’inizio del video fake con gli Obama-gorilla prima di lasciarlo allo staff. I Democratici lo hanno subito criticato, chiamandolo “uno squilibrato”. La polemica si accende dopo la diffusione del video falso, che circola sul profilo Truth del presidente Usa.

Trump è “uno squilibrato”. I dem alzano i toni contro Donald Trump, dopo la pubblicazione di un finto video realizzato con l’Intelligenza artificiale, sul profilo Truth del presidente Usa. La clip si chiude con i coniugi Obama che assumono le sembianze di una gorilla, mentre in sottofondo suona la canzone ‘The Lion Sleeps Tonight”. Il Tycoon ha ammesso di “aver visto solo la prima parte, non tutto il video” e poi di averlo “dato” al suo staff perché lo pubblicasse. Trump non ha intenzione di scusarsi: “Non ho commesso nessun errore”, ha dichiarato il presidente. Il video è stato rimosso ma la polemica è proseguita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Video con gli Obama-gorilla? Ho visto solo l’inizio poi l’ho dato allo staff”. Democratici: “Vaff***”

Donald Trump non si scusa per il video pubblicato dalla Casa Bianca che mostra i coniugi Obama come scimmie.

Donald Trump ha eliminato un video sui social media che lo mostrava con immagini offensive di Barack e Michelle Obama.

