Trump signs order threatening tariffs on nations doing business with Iran

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato venerdì un ordine esecutivo che potrebbe portare all’imposizione di tariffe del 25% su quei paesi che continuano a commerciare con l’Iran. La mossa mira a mettere pressione su altri governi, ma al momento non ci sono ancora decisioni definitive. La notizia ha già suscitato reazioni tra le aziende e i governi coinvolti.

WASHINGTON, Feb 6 (Reuters) - U.S. President Donald Trump signed an executive order on Friday that may impose a 25% tariff on countries that do business with Iran. The order comes as tensions between Iran and U.S. continue to simmer even as the two countries engaged in talks this week. WASHINGTON, 6 febbraio (Reuters) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato venerdì un ordine esecutivo che potrebbe imporre una tariffa del 25% sui paesi che fanno affari con l'Iran. L'ordine arriva mentre le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a ribollire, anche se i due paesi si sono impegnati in colloqui questa settimana.

