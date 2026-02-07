Donald Trump si rifiuta di chiedere scusa per il video diffuso sui social, in cui si ritrae Obama con fattezze di scimmia. Sul vialetto della Casa Bianca, il presidente ha voltato le spalle ai giornalisti, che gli chiedevano se avrebbe ammesso un errore o se avrebbe preso le distanze da quel contenuto. Trump ha risposto che non ha commesso errori e non intende chiedere scusa.

Sul vialetto della Casa Bianca, Donald Trump ha voltato le spalle. I giornalisti lo incalzavano con domande precise, dirette: “ Chiederà scusa? Si scusa per quel video razzista? “. Il presidente degli Stati Uniti ha preferito il silenzio, ignorando completamente le richieste di chiarimento su uno degli episodi più controversi della sua presidenza. Il caso riguarda un video pubblicato sul suo profilo Truth Social che ha scatenato un’ondata di indignazione. Le immagini mostravano Barack e Michelle Obama rappresentati come scimmie, una delle forme più abiette di razzismo. Il contenuto è rimasto visibile sulla piattaforma per circa dodici ore prima di essere rimosso, un lasso di tempo che ha sollevato interrogativi sulla supervisione dei contenuti pubblicati dall’account presidenziale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Trump pubblica un video di Obama con le fattezze di una scimmia, poi rifiuta di scusarsi: “Non ho commesso errori”

Il clima politico a Washington si scalda ancora di più dopo la diffusione di un video in cui si rivolgono insulti razzisti contro Obama.

