Trump ha rimosso il video con la clip razzista con gli Obama come scimmie e dà la colpa allo staff

Donald Trump ha eliminato un video sui social media che lo mostrava con immagini offensive di Barack e Michelle Obama. Dopo le polemiche, il presidente ha deciso di rimuovere il materiale e ha attribuito la responsabilità allo staff che lo aveva pubblicato. La vicenda ha acceso discussioni sui social e tra gli oppositori politici.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rimosso il video razzista pubblicato sui social media che raffigurava Barack e Michelle Obama come scimmie. La clip, accompagnata dalla canzone The Lion Sleeps Tonight, era alla fine di un video di 62 secondi da lui condiviso, contenente affermazioni su brogli elettorali nelle elezioni presidenziali del 2020. La clip degli Obama è stata aggiunta alla fine di un video di un minuto che includeva affermazioni su una cospirazione elettorale in Michigan durante le elezioni presidenziali del 2020. Tali affermazioni sono state poi smentite nell’ambito delle azioni legali civili condotte con successo dal Dominion Voting System contro alcune società di media. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trump ha rimosso il video con la clip razzista con gli Obama come scimmie e dà la colpa allo staff Approfondimenti su Trump Obama Trump posta un video razzista con Barack e Michelle Obama raffigurati come scimmie Donald Trump ha condiviso un video che mostra Barack e Michelle Obama raffigurati come scimmie. Trump senza ritegno: rilancia un filmato razzista con Barack e Michelle Obama trasformati in scimmie – Il video Donald Trump torna a scatenare polemiche. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Former President Obama has strong words for Trump admin over autism statement #Shorts Ultime notizie su Trump Obama Argomenti discussi: Gli Obama come scimmie: la Casa Bianca ha rimosso il video di Trump; Trump e il video con gli Obama come scimmie su Truth. I Repubblicani contro Trump: Spregevole. Poi il video viene rimosso; Trump rimuove il video sugli Obama raffigurati come scimmie dopo l’ondata di condanne; Trump posta gli Obama come scimmie, poi la marcia indietro: Colpa dello staff. Trump ha rimosso il video con la clip razzista con gli Obama come scimmie e dà la colpa allo staffIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rimosso il video razzista pubblicato sui ... msn.com Trump rimuove il video choc postato su Truth: Obama e Michelle hanno i corpi di due scimmieIl filmato è dedicato ai presunti brogli elettorali nel Michigan nel 2020, con manomissioni delle macchine per il conteggio dei voti. In fondo il meme sull’ex presidente e la moglie ... quotidiano.net #StatiUniti "Pubblicato per errore", questa la motivazione dietro la pubblicazione, da parte di #Trump, di un video razzista in cui Barack e Michelle #Obama sono raffigurati come scimmie. La Casa Bianca lo ha rimosso facendo ricadere la responsabilità su u facebook Il presidente Usa Donald Trump ha rimosso da Truth Social il video che ritraeva Barack e Michelle Obama come scimmie, dopo accuse di razzismo e dure reazioni bipartisan x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.