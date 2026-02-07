Trump | Colloqui molto positivi su Russia-Ucraina e Iran qualcosa potrebbe accadere – Il video

Questa mattina Donald Trump ha annunciato di aver avuto colloqui molto positivi sui temi di Russia-Ucraina e Iran. Il tycoon ha detto che qualcosa potrebbe succedere, senza entrare nel dettaglio. Le sue parole arrivano dopo incontri che, a suo dire, sono stati molto produttivi e che potrebbero portare a sviluppi importanti nelle prossime settimane.

(Agenzia Vista) USA, 7 febbraio 2026 “Abbiamo avuto colloqui molto, molto positivi. Oggi abbiamo avuto ottimi colloqui riguardo alla Russia e all’Ucraina. Qualcosa potrebbe accadere. Allo stesso modo, abbiamo avuto colloqui molto buoni anche sull’Iran. L’Iran sembra voler fare un accordo con grande urgenza, ma non ha ancora chiaro quale dovrebbe essere questo accordo. Tuttavia, credo che l’Iran voglia davvero arrivare a un’intesa, e dovrebbe farlo. L’ultima volta ha deciso forse di non procedere, ma penso che oggi la percezione sia diversa. Vedremo quale sarà l’accordo: sarà diverso rispetto all’ultima volta.🔗 Leggi su Open.online

