trovato con la cocaina cinquantenne a processo

La polizia ha arrestato un uomo di 50 anni trovato con diverse dosi di cocaina addosso. Durante la perquisizione della sua casa, gli agenti hanno scoperto un grande quantitativo di droga tra cui cocaina e hashish. Ora l’uomo è a processo con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Prima il ritrovamento addosso di dosi di cocaina pronte per lo spaccio, poi la perquisizione nella sua abitazione dove era stato rinvenuto un ingente quantitativo di cocaina e hashish. Per questo motivo, a conclusione delle indagini, un 50enne di Porto San Giorgio è stato rinviato a giudizio e dovrà comparire alla sbarra per rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione di contrasto alla vendita di droga era stata messa a segno dai carabinieri nel corso di un servizio che aveva visto l’impegno congiunto delle forze dell’ordine fermane contro il traffico di droga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

