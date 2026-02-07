Trovata morta in un canale giallo sulla 17enne di Nizza Monferrato In caserma un amico

La ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata senza vita in un canale a Nizza Monferrato. La polizia ha già ascoltato un amico della vittima, mentre gli inquirenti cercano di capire cosa sia successo. La comunità è sotto shock e ancora in attesa di chiarimenti.

Si chiama Zoe Trinchero la ragazza di 17 anni trovata morta in un canale a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, nella serata di venerdì 6 febbraio. Secondo quanto emerso in queste ore, il volto presenterebbe ecchimosi e lesioni compatibili con l'ipotesi di uno strangolamento. La procura di Alessandria ha aperto un fascicolo per omicidio. I carabinieri stanno ascoltando alcuni conoscenti e amici della vittima, tra cui un ragazzo. Il corpo nel canale Ad accorgersi della presenza di un cadavere nel corso d'acqua, il rio Nizza, alla confluenza con il Torrente Belbo, è stato un residente della zona, dalla finestra della propria abitazione.

