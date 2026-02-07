Trentino valanga travolge 4 persone

Questa mattina, nei pressi di Bellamonte, quattro scialpinisti sono stati travolti da una valanga. La slavina si è staccata in zona Forte Buso, sopra il lago di Paneveggio, e ha subito coinvolto le persone che stavano facendo sport in quella zona. I soccorritori sono già sul posto e stanno cercando di estrarre i superstiti. La zona è tempestata di interventi e si spera in buone notizie.

Nel pomeriggio di oggi, una valanga di grandi dimensioni si è staccata nel territorio di Acceglio, nelle Alpi cuneesi, provocando l’intervento di soccorso.

Argomenti discussi: ++ Valanga travolge 4 scialpinisti a Bellamonte in Trentino ++; Chi sono le due vittime rimaste uccise nella valanga: si tratta di scialpinisti finlandesi; Tragica valanga in montagna, il distacco travolge un escursionista che muore sepolto dalla neve; Due freerider finlandesi morti nella valanga a Solda in Alto Adige durante un fuoripista: l'amico si è salvato.

