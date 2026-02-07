Trentino due valanghe oggi | quattro scialpinisti travolti a Bellamonte e Marmolada uno è morto

Questa mattina in Trentino si sono vissuti momenti di paura. Due valanghe si sono staccate, travolgendo alcuni scialpinisti. A Bellamonte e sulla Marmolada, quattro persone sono state colpite. Purtroppo, uno di loro ha perso la vita. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso mentre le autorità cercano di capire cosa abbia provocato le slavine.

