Un uomo di 71 anni è stato investito e ucciso mentre attraversava il Raccordo. I vigili hanno raccolto alcuni numeri di targa sotto la pioggia, mentre le immagini di una telecamera di sorveglianza in zona industriale aiutano le indagini. Finora l’uomo non ha risposto alle domande del magistrato.

Una manciata di numeri di targa annotati sotto la pioggia battente e il riflesso di una telecamera di sorveglianza in un’area industriale periferica. Sono questi i pilastri su cui la Procura di Perugia ha costruito la svolta decisiva nell’indagine sulla tragica morte di Moïse Bama, il volontario di 47 anni travolto e ucciso martedì sera lungo il raccordo Perugia-Bettolle mentre era sceso dall’auto per controllare i danni alla sua auto, con cui aveva colpito dei cartelli stradali. Nel registro degli indagati è stato iscritto un uomo di 71 anni, ex poliziotto della Questura di Perugia in pensione da oltre un decennio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Travolto e ucciso sul Raccordo. Il 71enne non risponde al magistrato

La polizia ha identificato l’automobilista che martedì sera ha travolto e ucciso un uomo sul raccordo Perugia-Bettolle.

La procura di Perugia ha iscritto un pensionato di 70 anni di Magione nel registro degli indagati per l’omicidio stradale e omissione di soccorso.

