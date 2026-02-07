A Muscat, in Oman, sono riprese le trattative tra gli Stati Uniti e l’Iran. I negoziati sono stati definiti “ottimi” dal presidente Trump, che ha aggiunto che sembra proprio che l’Iran voglia arrivare a un accordo. La discussione tra le due delegazioni si è svolta in un clima positivo, dando speranza a chi spera in un allentamento delle tensioni.

I negoziati tra la delegazione iraniana e quella americana a Muscat, Oman, sono stati “ottimi”, ha detto Trump, il quale ha aggiunto: “Sembra che l’Iran voglia davvero raggiungere un accordo”. Più moderati, ma dello stesso tenore, i commenti del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi, che ha parlato un “buon inizio” e del ministro degli Esteri dell’Oman Badr bin Hamad al Busaidi, che ha fatto la spola tra le due delegazioni (i negoziati sono stati indiretti), il quale ha parlato di un dialogo “serio”. E che qualcosa si sia mosso lo dimostra che il fatto che i due team sono tornati nelle rispettive patrie, alle quali dovranno riferire, con l’intesa di un prossimo incontro. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Trattative Usa-Iran in Oman: buona la prima

Approfondimenti su Usa Iran

Venerdì mattina a Muscat, Usa e Iran si incontrano di nuovo per parlare del nucleare.

In Oman, Iran e Stati Uniti si incontrano oggi per discutere del programma nucleare di Teheran.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Usa Iran

Argomenti discussi: Iran, trattative in corso con gli Usa per scongiurare un attacco; Iran, Khamenei: Un attacco Usa porterà a una guerra regionale; Iran-Usa, trattative sempre più in bilico: Divari incolmabili; Usa-Iran, si lavora al negoziato in Turchia. Tutte le trattative per evitare il conflitto.

Trattative USA-Iran in Oman: buona la primaI negoziati tra la delegazione iraniana e quella americana a Muscat, Oman, sono stati ... msn.com

Iran, conclusi colloqui con gli Usa in Oman. Teheran: Buon inizioLa tv di Stato iraniana ha precisato che sono terminati per ora, senza aggiungere dettagli. Araghchi: C'è accordo per proseguire colloqui Si è conclusa per oggi venerdì 6 febbraio la prima tornata ... adnkronos.com

Testate nucleari: trattative in extremis per estendere di 6 mesi New Start, ultimo patto Usa-Russia. L'Onu aveva avvertito: "Momento grave". La Cina ha rifiutato di aderire come chiedeva Trump. Medvedev minaccia: "L'inverno è vicino" facebook

Testate nucleari: trattative in extremis per estendere di 6 mesi New Start, ultimo patto Usa-Russia. L'Onu aveva avvertito: "Momento grave". La Cina ha rifiutato di aderire come chiedeva Trump. Medvedev minaccia: "L'inverno è vicino" x.com