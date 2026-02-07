Trattative Usa-Iran in Oman | buona la prima
A Muscat, in Oman, sono riprese le trattative tra gli Stati Uniti e l’Iran. I negoziati sono stati definiti “ottimi” dal presidente Trump, che ha aggiunto che sembra proprio che l’Iran voglia arrivare a un accordo. La discussione tra le due delegazioni si è svolta in un clima positivo, dando speranza a chi spera in un allentamento delle tensioni.
I negoziati tra la delegazione iraniana e quella americana a Muscat, Oman, sono stati “ottimi”, ha detto Trump, il quale ha aggiunto: “Sembra che l’Iran voglia davvero raggiungere un accordo”. Più moderati, ma dello stesso tenore, i commenti del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi, che ha parlato un “buon inizio” e del ministro degli Esteri dell’Oman Badr bin Hamad al Busaidi, che ha fatto la spola tra le due delegazioni (i negoziati sono stati indiretti), il quale ha parlato di un dialogo “serio”. E che qualcosa si sia mosso lo dimostra che il fatto che i due team sono tornati nelle rispettive patrie, alle quali dovranno riferire, con l’intesa di un prossimo incontro. 🔗 Leggi su It.insideover.com
