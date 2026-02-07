Il sindaco Lepore avverte chi tenta di bloccare i lavori del tram. In un messaggio chiaro, spiega che proseguire i cantieri è l’unico modo per non danneggiare la città. Chi pensa di ostacolare il progetto, dice Lepore, rischia di fare più danni che benefici. La battaglia sul tram si infiamma, e il sindaco assicura: arriveranno fino in fondo.

"Arriveremo in fondo. Chi boicotta il tram pensando di boicottare il sindaco forse non si accorge che prolungare i cantieri significa fare il male della città". Il sindaco Matteo Lepore, in un’intervista a Cantiere Bologna, ha commentato lo stato dei lavori del tram, con un occhio alla partenza dell’opera, prevista per il 2027, periodo in cui si tornerà alle urne per eleggere il sindaco della città. "È stata dura – afferma Lepore – Dobbiamo chiamare a raccolta tutta la città, la politica e le istituzioni, sarebbe eclatante che qualcuno volesse rallentare il nostro percorso, perchè prima iniziamo a fare girare il tram meglio sarà". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tram, Lepore: : "Chi lo boicotta fa il male della città"

Il Comune di Bologna conferma la propria posizione su “Città 30”, senza presentare ricorso dopo la sentenza del Tar.

