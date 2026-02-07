Traffico Roma del 07-02-2026 ore 16 | 30

Traffico congestionato a Roma oggi pomeriggio. Un incidente sulla carreggiata esterna del Raccordo Anulare dall’Appia alla Diramazione di Roma Sud sta causando rallentamenti, mentre il maltempo con pioggia e grandine ha provocato allagamenti in diversi quartieri. In via Lazzaretto il transito è a senso unico alternato per il dissesto del manto stradale, e in centro la caduta di un pino ha portato alla chiusura di via dei Fori Imperiali tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia. Le linee 51, 85

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare dall'appia alla diramazione di Roma Sud spostamenti in parte penalizzati dal maltempo pioggia e grandine stanno causando allagamenti in diversi quartieri invitiamo a moderare la velocità in via Lazzaretto è per il dissesto del manto stradale si transito a senso unico alternato in prossimità di Vicolo del Casale di acqua fredda con inevitabili ripercussioni al traffico in centro per verifiche sulle alberature a seguito della caduta di un pino permane il divieto di transito per veicoli e pedoni in via dei Fori Imperiali tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia deviate anche le linee 51 85-87 118 le attività di indagine proseguiranno per tutta la prossima settimana nel quartiere Giuliano dalmata domani domenica 8 febbraio a partire dalle no si correrà la tredicesima edizione della corsa del ricordo con partenza ed arrivo in viale Oscar Sinigaglia previste chiusure deviazioni al passaggio degli atleti

