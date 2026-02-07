Traffico Roma del 07-02-2026 ore 08 | 30

Da questa mattina, il traffico nel centro di Roma è molto rallentato. Per lavori di verifica delle alberature, in via dei Fori Imperiali è stato imposto il divieto di transito per veicoli e pedoni tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia. Le linee bus di zona sono deviate, mentre sul Lungotevere Flaminio ci sono lavori notturni dal 7 al 14 febbraio, con il tratto tra via Masolino da Panicale e via Donatello chiuso tra le 21 e le 6 del mattino successivo. Inoltre, la ferrovia Metromare sarà parzial

Luceverde Roma ben trovati in centro per Verifiche Tecniche sulle alberature a seguito della caduta di un pino permane il divieto di transito per veicoli e pedoni in via dei Fori Imperiali tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia deviate anche le linee bus di zona per lavori notturni sul Lungotevere Flaminio da 7 al 14 febbraio tra le 21 e le 6 del mattino successivo resterà chiuso il tratto tra via Masolino da Panicale via Donatello in direzione di piazzale Flaminio anticipiamo che per 10 giorni dal 9 al 13 e poi dal 16 al 20 febbraio la ferrovia Metromare per lavori sarà parzialmente interrotta tra Porta San Paolo e Magliana la chiusura è prevista tra le 11 e le 16:30 circolazione ferroviaria regolare per quanto riguarda la tratta Magliana a Cristoforo Colombo lungo la tratta interrotta possibile In alternativa utilizzare la linea della metropolitana detta su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.

