Tracce non banali di consapevolezza europea L’analisi di Arditti

Il ministro della Difesa greco Nikos Dendias ha parlato di un passo importante per l’Europa. Durante un evento, ha spiegato che il sistema “Achilles Shield” rappresenta qualcosa di più di una semplice difesa militare. È una risposta intelligente alle nuove minacce, che vanno dallo spazio al cyberspazio, dal mare all’aria. Dendias ha anche annunciato una collaborazione con Israele che supera il semplice acquisto di armi, puntando su una strategia più articolata e integrata.

Le parole del ministro della Difesa greco Nikos Dendias rappresentano un turning point per l'Europa. Parlando del sistema "Achilles Shield" – una versione ellenica più olistica dell'Iron Dome israeliano, capace di affrontare minacce multidominio dallo spazio al cyberspazio, dal mare agli abissi, dall'aria ai missili balistici e da crociera – Dendias ha delineato una collaborazione con Israele che va oltre l'acquisto di armi. "Produrremo internamente almeno il 50% di questi sistemi, acquisendo know-how", ha detto, enfatizzando un partenariato con l'ecosistema innovativo israeliano. Queste dichiarazioni non sono solo un piano nazionale: segnalano che l'Europa della difesa sta finalmente svegliandosi, spinta da nuove consapevolezze dei governi nazionali in un mondo instabile.

