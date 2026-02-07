Tra le rampe costruite a mano | così lo skate a Ferrara è una comunità prima che uno sport

A Ferrara, lo skate non è solo un passatempo, ma una vera comunità. Le rampe sono state costruite a mano da appassionati che vogliono condividere questa passione. Tito Consiglieri, uno dei protagonisti, spiega che dietro alle tavole e ai trick ci sono relazioni e crescita condivisa. La scena locale si anima di giovani che si aiutano e si sfidano, creando un ambiente che va oltre il semplice sport.

C'è chi nello skate vede solo tavole e trick e poi c'è chi, come Tito Consiglieri, ci vede una comunità che cresce insieme. Classe 1994, originario di Taranto, Consiglieri è arrivato a Ferrara nel 2014 per studiare Scienze motorie. Oggi è insegnante di educazione fisica all'Einaudi, maestro di.

