Questa sera si gioca Fiorentina contro Torino, due squadre che cercano punti importanti. La Fiorentina ha bisogno di risollevarsi dopo un periodo difficile, mentre il Torino, senza un’identità chiara, sa che non può permettersi di perdere. In campo torna anche Fabio Paratici, che torna in Italia dopo l’esperienza in Inghilterra, portando con sé le sue motivazioni di rivincita. La partita si presenta come un’occasione per entrambe di mettere ordine nel loro percorso e dimostrare di avere ancora qualcosa da dire.

Difficile mettere ordine in un calendario che sembra un vocabolario non in ordine alfabetico. Tra coppa Italia e campionato si cercano conferme e riscatti, oggi Fiorentina-Torino segnala il ritorno nel circuito italiano di Fabio Paratici, reduce dall'avventura inglese e con molti motivi di rivincita che è poi lo stimolo analogo della squadra viola, sull'orlo di una crisi che sembra irreversibile e passa dal Torino di Baroni, i granata sono indecifrabili, nulla hanno del vecchio cuore torinista ma la classifica non consente la sconfitta. Genoa-Napoli ha le insidie ormai classiche per i campioni d'Italia tra infortuni, lamenti ed errori arbitrali però Genova è trasferta pericolosa, De Rossi ha ridato sangue e gioco alla squadra, una eventuale vittoria darebbe la spinta ulteriore ma inguaierebbe maledettamente Conte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tra Coppa e A si cercano conferme e riscatti

Durante i test di Sepang, Bagnaia e Bezzecchi spingono forte per trovare conferme in vista della stagione.

Argomenti discussi: Link risultati live | Domenica internazionale tra Coppa del Mondo Under 20 e Mediterraneo. Per i GPG in Italia il Trofeo Kinder Joy of Moving Under 14 a squadre per fioretto e sciabola; Coppa del Mondo: Nazionale di fioretto a Torino per il Grand Prix, spada tra Heidenheim e Wuxi; Sport Project Vco inaugura il 2026 tra Coppa Campioni e giovani talenti; Taranto tra campionato e Coppa: la strada è in discesa, il percorso lungo.

Coppa Italia, c'è Inter-Torino: curiosità e statisticheC'è Inter-Torino nel quadro dei quarti di finale di Coppa Italia. La vincente della gara secca a San Siro affronterà nel prossimo turno chi la spunterà nella gara del Maradona tra Napoli e Como. fantacalcio.it

Lazio, col Bologna tra Serie A e Coppa Italia. E domani torna a casa ImmobileIl Bologna nel destino della Lazio di Maurizio Sarri. La squadra rossoblu diventa il riferimento per i biancocelesti nei prossimi due mesi, a cominciare dalla sfida di domani che chiuderà una ... tuttomercatoweb.com

Volley A2, la Olio Pantaleo non si ferma: al Vigna Marina arriva la capolista Costa Volpino Dopo il blitz di Roma, le ragazze di Totero cercano l'impresa casalinga contro le finaliste di Coppa Italia. Chiara Vinciguerra: "Ce la giochiamo con tutte" https://www.oss facebook

Un buongiorno #ItaliaTeam con l’adrenalina della Coppa del Mondo di sci alpino! Mattia Casse cerca la conferma in discesa dopo il miglior tempo nella prova cronometrata… E Giovanni Franzoni sogna di replicare il capolavoro di Kitz! Sosteniamo tutti x.com