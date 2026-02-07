Torna libero il fratello di ' Scintilla' | libertà anticipata per Aldo Nobis

Aldo Nobis, fratello di Salvatore “Scintilla”, è tornato in libertà. Ha ottenuto la libertà anticipata e ora può lasciare il carcere. Nobis era coinvolto nel clan dei Casalesi, la fazione di Michele Zagaria. La sua scarcerazione arriva dopo mesi di attesa e cambia di molto la sua situazione.

E' tornato in libertà grazie a una liberazione anticipata Aldo Nobis, fratello di Salvatore 'scintilla' elemento di spicco del clan dei Casalesi della fazione guidata da Michele Zagaria. E' quanto disposto dal giudice Maria Picardi del tribunale di Napoli che ha accolto l'istanza di liberazione.

