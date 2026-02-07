Tombe di famiglia nei cimiteri di Torino | bando per l' assegnazione di 15 aree

È stato pubblicato il bando per l’assegnazione di 15 aree nei cimiteri di Torino. Le aree, che possono essere usate per costruire tombe di famiglia, saranno assegnate per 99 anni. Le zone interessate sono il Monumentale, Sassi e Abbadia di Stura. La procedura è aperta a chi vuole creare nuove sepolture private.

È stato pubblicato il bando per l’assegnazione di 15 aree, per la durata di 99 anni, per la realizzazione di nuove tombe di famiglia nei cimiteri Monumentale, Sassi e Abbadia di Stura. La presentazione telematica delle richieste potrà avvenire da venerdì 20 febbraio a domenica 22 marzo 2026.🔗 Leggi su Torinotoday.it Approfondimenti su Torino Cimiteri Nei cimiteri per rubare dalle tombe dei defunti: coppia di giovani dietro le sbarre Due giovani bulgari sono finiti in manette a Capodistria, accusati di aver rubato dalle tombe di 65 defunti. Bergamo, bando per l’assegnazione di 34 orti urbani Bergamo ha pubblicato un bando per l'assegnazione di 34 orti urbani distribuiti in vari quartieri della città. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Torino Cimiteri Argomenti discussi: Tombe di famiglia: bando per 15 aree nei cimiteri cittadini; Estumulazioni ordinarie – Questo sito non viene più aggiornato; Tombe di famiglia nei cimiteri di Torino, pubblicato il bando per l'assegnazione; Cimiteri di Torino, al via il bando per 15 nuove tombe di famiglia. Tombe di famiglia nei cimiteri di Torino, pubblicato il bando per l'assegnazioneAFC Torino Spa, con determina dell’Amministratore Delegato n. 10 del 30 gennaio 2026, ha approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione in concessione per la durata di 99 anni di n. 15 aree ... torinoggi.it Concessioni perpetue, le tombe di famiglia buco nero per il Comune: In abbandono da anniGenova – Sono 6.736 le tombe di famiglia distribuite nei trentacinque cimiteri di Genova. La maggior parte sono in concessione perpetua, una forma di autorizzazione che non esiste più dal 1975, quando ... ilsecoloxix.it Il Comune apre alla tumulazione delle ceneri di cani e gatti nelle tombe di famiglia. Una scelta che riconosce gli animali come parte della famiglia facebook

