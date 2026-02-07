Tomba-Compagnoni illuminano l' Arco della Pace | rivivi l' accensione del braciere

Questa sera Milano ha visto il momento clou della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026. Sotto l’Arco della Pace, Alberto Tomba e Deborah Compagnoni hanno acceso il braciere, simbolo di inizio. A Cortina, invece, ci ha pensato Sofia Goggia. Un gesto che ha unito le leggende dello sci e dello sport italiano in un’immagine semplice e forte, pronta a rimanere nella memoria di tutti.

Il momento finale della cerimonia d'apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Sotto l'Arco della Pace del capoluogo lombardo le leggende Alberto Tomba e Deborah Compagnoni accendono il braciere, a Cortina invece ci pensa Sofia Goggia. Segui ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su HBO MAX. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Questa sera a Milano si sono accese le fiamme del fuoco olimpico.

Alberto Tomba e Deborah Compagnoni hanno acceso il fuoco olimpico a Milano.

