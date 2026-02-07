Tigullio sequestrata e violentata dopo la pubblicazione di un annuncio di lavoro l' autore dello stupro finisce a processo

La Procura di Genova ha chiesto il giudizio immediato per un uomo accusato di aver sequestrato e violentato una donna nel Tigullio dopo che questa aveva pubblicato un annuncio di lavoro. I fatti risalgono tra metà e fine ottobre 2025. La vicenda è ora al centro di un procedimento penale.

La Procura di Genova ha chiesto il giudizio immediato per il marocchino 35enne che a ottobre scorso ha sequestrato, picchiato e violentato una ragazza di 25 anni che aveva contattato dopo che lei aveva pubblicato un annuncio di lavoro sui social. Dopo aver provato ad avvicinarla con avances telefoniche risultate vane, il 20 ottobre l’uomo si era presentato sul luogo di lavoro della ragazza, nell’entroterra del Levante. L’aveva minacciata intimandole di salire in auto, poi aveva bloccato le portiere e l’aveva colpita con un pugno tirandole anche i capelli. La vittima era stata portata a casa del presunto aguzzino dove era stata abusata. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Tigullio, sequestrata e violentata dopo la pubblicazione di un annuncio di lavoro, l'autore dello stupro finisce a processo Approfondimenti su Tigullio Procura Giovane stordita con la “droga dello stupro” messa nella minestra e violentata a Prato Stordita con la droga dello stupro e violentata da un collega: fermato . L’orrore ripreso dalle telecamere Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Otto anni e 3 mesi di reclusione. La corte di Cassazione ha confermato la condanna in appello per Luca Licaj, considerato il leader della baby-gang attiva sino a pochi anni fa nel TIgullio “Hb” (HellBanianz, Inferno albanese), come si fa chiamare anche la mafi facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.