Questa mattina a Città di Castello è iniziato il primo ciak del film “Tic-Toc”. Le riprese coinvolgono tutta l’Alta Valle del Tevere, tra San Giustino e Umbertide, che si trasforma temporaneamente in un set cinematografico. La produzione ha scelto questa zona per raccontare storie di vite ferme tra aspettative e limiti invisibili. La gente del luogo osserva con curiosità mentre si preparano le scene che porteranno un po’ di movimento in un territorio che da tempo aspetta novità.

L’Alta Valle del Tevere - con Città di Castello, san Giustino e Umbertide - diventa un set cinematografico. Da oggi, infatti, iniziano le riprese di “Tic, Toc” il nuovo film diretto dai registi umbri Lorenzo Lombardi e Nicola Santi Amantini. Il progetto, sotto la produzione esecutiva della Whiterose Pictures è realizzato con il contributo del Dipartimento per le politiche giovanili (Presidenza del Consiglio dei Ministri) e della Regione Umbria, in collaborazione con i tre Comuni valtiberini. Il film rappresenta il risultato conclusivo del progetto “Think Young!”, un percorso formativo e creativo rivolto a giovani fra i 14 e i 35 anni del territorio dell’Alta Valle del Tevere nato per favorire aggregazione, confronto e crescita attraverso la conoscenza del Cinema, sperimentandone gli aspetti artistici e produttivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Tic-Toc“, da oggi il primo ciak in Valtiberina. Esistenze bloccate tra aspettative e gabbie invisibili

