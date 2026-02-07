Tiberi assume la presidenza di maggioranza | Non applaudire agite con serietà

Roberto Tiberi ha preso ufficialmente la guida del Consiglio comunale di Civitanova Marche. Questa volta, il passaggio è andato liscio, senza problemi. Tiberi ha chiesto ai consiglieri di non applaudire, ma di lavorare con serietà e responsabilità. È il suo secondo tentativo di assumere la presidenza, e questa volta sembra avercela fatta.

Roberto Tiberi assume la presidenza del Consiglio comunale di Civitanova Marche: “Non applaudire, ma agite con serietà” È il secondo tentativo, ma questa volta senza intoppi. Con un’unica seduta, senza conflitti né proteste, Roberto Tiberi (Frattelli d’Italia) è entrato ufficialmente nella posizione di presidente del Consiglio comunale di Civitanova Marche. È la prima volta che un esponente del centrodestra, dopo un’esperienza di tre anni con il gruppo Lega-Civici, ottiene il ruolo di leader istituzionale. Non è stato facile: il gruppo della minoranza aveva sostenuto Mirella Paglialunga, consigliera anziana e protagonista della seduta di oggi, e aveva messo in campo un’opposizione forte, ma la maggioranza del centrodestra ha deciso di andare avanti con il suo candidato.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Tiberi Maggioranza Roberto Petri assume la presidenza di Assoporti Roberto Petri è stato eletto presidente di Assoporti, l’associazione che rappresenta i porti italiani. Spazio, l’Italia assume la presidenza della ministeriale Usa Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Tiberi Maggioranza Argomenti discussi: Presidenza del consiglio, per il dopo-Troiani c’è Roberto Tiberi; Nuovo vertice del Consiglio. Ora spunta il nome di Tiberi; Nuovo vertice del Consiglio Ora spunta il nome di Tiberi. TRIESTE - Guardia di Finanza in prima linea nella strategia europea contro la contraffazione La Guardia di Finanza assume un ruolo centrale nella strategia europea di contrasto alla contraffazione e ai crimini contro la proprietà intellettuale. Il 2 e 3 febbraio, al facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.