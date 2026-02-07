Three dead in light plane crash off South Australia coast police say

Da internazionale.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un piccolo aereo si è schiantato nel mare al largo della costa di South Australia, causando la morte di tre uomini. La polizia ha confermato che nessuno dei passeggeri è sopravvissuto all’incidente. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, ma al momento non ci sono dettagli certi. Il velivolo è scomparso dai radar prima di cadere in acqua. La comunità locale si stringe intorno alle famiglie delle vittime.

SYDNEY, Feb 7 (Reuters) - A light plane crashed into the ocean off South Australia on Friday killing the three men on board, police said. The plane went down in Long Bay near the port town of Goolwa South, about 63 km (39 miles) south of the state capital Adelaide, on Friday afternoon local time, police said on Saturday. Those on board including the pilot “were subsequently located deceased,” police said in a statement, adding that the wreckage of the plane had been returned to shore. Local media outlet 7News late on Friday posted on X what it said was eyewitness footage of the plane plummeting nose first towards the ocean. 🔗 Leggi su Internazionale.it

three dead in light plane crash off south australia coast police say

© Internazionale.it - Three dead in light plane crash off South Australia coast, police say

Approfondimenti su South Australia Coast

At least four migrants dead off Greece after boat collision with coast guard

Quattro migranti sono morti nel mar Egeo vicino all’isola di Chios, dopo che la loro imbarcazione si è scontrata con una motovedetta della guardia costiera.

«Azzurro coast to coast», l'evento di Fip Campania: premio per Fortunato Starace

Azzurro Coast to Coast, organizzato da Fip Campania, è un evento dedicato alla promozione del basket regionale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

No way that horse is holding her #chase #viral #police #sora

Video No way that horse is holding her?? #chase #viral #police #sora

Ultime notizie su South Australia Coast

Argomenti discussi: FUNERAL: il lyric video di Three Dead Men; Tragedia nei Nebrodi: tre cacciatori trovati morti a Montagnareale, l’autopsia attesa per fare luce; DEAD HEAT: il nuovo singolo Light Me Up; Lucca, family killed by carbon monoxide: father, mother, and two children dead. What happened?.

Three dead in light plane crash off South Australia coast, police sayA light plane crashed into the ocean off South Australia on Friday killing the three men on board, police said. reuters.com

three dead in lightThree dead in horror light plane crashHarrowing new footage has emerged after three men were killed in a light plane crash off Australia’s coast. msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.