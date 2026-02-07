Three dead in light plane crash off South Australia coast police say

Un piccolo aereo si è schiantato nel mare al largo della costa di South Australia, causando la morte di tre uomini. La polizia ha confermato che nessuno dei passeggeri è sopravvissuto all’incidente. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, ma al momento non ci sono dettagli certi. Il velivolo è scomparso dai radar prima di cadere in acqua. La comunità locale si stringe intorno alle famiglie delle vittime.

SYDNEY, Feb 7 (Reuters) - A light plane crashed into the ocean off South Australia on Friday killing the three men on board, police said. The plane went down in Long Bay near the port town of Goolwa South, about 63 km (39 miles) south of the state capital Adelaide, on Friday afternoon local time, police said on Saturday. Those on board including the pilot “were subsequently located deceased,” police said in a statement, adding that the wreckage of the plane had been returned to shore. Local media outlet 7News late on Friday posted on X what it said was eyewitness footage of the plane plummeting nose first towards the ocean. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Three dead in light plane crash off South Australia coast, police say Approfondimenti su South Australia Coast At least four migrants dead off Greece after boat collision with coast guard Quattro migranti sono morti nel mar Egeo vicino all’isola di Chios, dopo che la loro imbarcazione si è scontrata con una motovedetta della guardia costiera. «Azzurro coast to coast», l'evento di Fip Campania: premio per Fortunato Starace Azzurro Coast to Coast, organizzato da Fip Campania, è un evento dedicato alla promozione del basket regionale. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. No way that horse is holding her #chase #viral #police #sora Ultime notizie su South Australia Coast Argomenti discussi: FUNERAL: il lyric video di Three Dead Men; Tragedia nei Nebrodi: tre cacciatori trovati morti a Montagnareale, l’autopsia attesa per fare luce; DEAD HEAT: il nuovo singolo Light Me Up; Lucca, family killed by carbon monoxide: father, mother, and two children dead. What happened?. Three dead in light plane crash off South Australia coast, police sayA light plane crashed into the ocean off South Australia on Friday killing the three men on board, police said. reuters.com Three dead in horror light plane crashHarrowing new footage has emerged after three men were killed in a light plane crash off Australia’s coast. msn.com #Maltempo #Australia, enorme tempesta di polvere nel New South Wales: atmosfera marziana a Broken Hill | VIDEO facebook

