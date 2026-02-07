The Voice kids anticipazioni della semifinale

Questa sera si tiene la semifinale di The Voice Kids. I giudici sceglieranno i finalisti, che si sfideranno il 14 febbraio. L’attesa è alta e i giovani talenti sono pronti a mostrare il loro talento. La gara si fa più intensa e il pubblico aspetta con ansia di scoprire chi passerà il turno.

Grande attesa questa sera con The Voice kids: ci sarà la semifinale dove verranno decretati i finalisti che si sfideranno il 14 febbraio The Voice Kids stasera torna con la semifinale, un altro appuntamento con il programma dedicato ai più piccoli e condotto da Antonella Clerici. Dopo le puntate di 'Blind Auditions', le tradizionali audizioni al buio dove ogni coach ha formato la propria squadra composta colpito solo dal talento del canto. Adesso ogni artista ha a disposizione 9 piccoli talenti più uno che incontrerà in finale dove è arrivato attraverso il super Pass. Il 14 febbraio si terrà la finale del programma.

