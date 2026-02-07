The Voice Kids 4 la semifinale stasera in tv | anticipazioni e concorrenti

Questa sera in tv va in onda la semifinale di The Voice Kids 4. I giovani concorrenti si sfidano sul palco, cercando di conquistare un posto in finale. L’atmosfera è carica di emozioni, con voci che sorprendono e scelte che mettono a dura prova la giuria. È una serata di prove decisive, dove il talento emerge in modo chiaro e i sogni dei piccoli artisti si avvicinano al traguardo.

Sul palco l’emozione sale e le voci più giovani d’Italia si giocano l’accesso all’ultimo atto. “The Voice Kids” arriva alla sua semifinale stagionale con una puntata che mette in scena il talento genuino, scelte difficili e momenti da batticuore. Alla conduzione c’è Antonella Clerici, garanzia di ritmo e calore, mentre le poltrone dei coach sono occupate da un quintetto d’eccezione: Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. Appuntamento per oggi, sabato 7 febbraio in prima serata su Rai 1: l'avventura verso la finale entra nella fase decisiva. Superata la lunga fase delle Blind Auditions, che hanno acceso i riflettori su decine di piccoli talenti tra i 7 e i 14 anni, ogni coach si presenta adesso alla semifinale con una squadra numerosa e competitiva.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su The Voice Kids 4

Stasera va in scena la grande finale di The Voice Senior 6, un momento di pura emozione che coinvolge il pubblico e i concorrenti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

The Voice Kids Philippines: Carl Caringal's grateful singing in 'Salamat'! | Blind Auditions

Ultime notizie su The Voice Kids 4

Argomenti discussi: Giacomo ha 9 anni, è di Carcare e sbaraglia a The Voice Kids; The Voice Kids, la Ciociaria incanta Rai 1: Chiara e Annagiulia fanno il pieno di applausi; The Voice Kids, anticipazioni stasera 31 gennaio: ultime 'Blind Audition'; The Voice Kids, Rocco Hunt lancia un appello: Non vergognatevi di farlo. Poi la storia commovente di Davide: Credo negli esseri umani.

The Voice Kids 2026, 4a puntata/ Diretta e concorrenti: ultima Blind Audition per i 4 coachThe Voice Kids 2026 torna in onda questa sera, 31 gennaio, con le ultime Blind Audition: chi si aggiudicherà l'ultimo Super Pass? ilsussidiario.net

The Voice Kids, riassunto puntata 31 gennaio 2026: Loredana Bertè furiosa con Nek, le squadre al completoQuante emozioni a The Voice Kids, così tante che è impossibile citarle tutte, ma noi proveremo a ripercorrere i momenti più salienti della puntata di sabato 31 gennaio 2026, in onda in prima serata ... today.it

Da sempre C'è posta per te ha mantenuto il primato negli ascolti, eppure ultimamente The Voice Kids sta registrando numeroni. Nek , durante la nostra intervista, ha commentato il risultato degli ascolti e ha svelato qual è il suo rapporto con Maria De Filippi. facebook