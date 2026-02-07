The Voice Kids 4 la semifinale stasera in tv | anticipazioni e concorrenti

Questa sera in tv va in onda la semifinale di The Voice Kids 4. I giovani concorrenti si sfidano sul palco, cercando di conquistare un posto in finale. L’atmosfera è carica di emozioni, con voci che sorprendono e scelte che mettono a dura prova la giuria. È una serata di prove decisive, dove il talento emerge in modo chiaro e i sogni dei piccoli artisti si avvicinano al traguardo.

Sul palco l’emozione sale e le voci più giovani d’Italia si giocano l’accesso all’ultimo atto. “The Voice Kids” arriva alla sua semifinale stagionale con una puntata che mette in scena il talento genuino, scelte difficili e momenti da batticuore. Alla conduzione c’è Antonella Clerici, garanzia di ritmo e calore, mentre le poltrone dei coach sono occupate da un quintetto d’eccezione: Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. Appuntamento per oggi, sabato 7 febbraio in prima serata su Rai 1: l'avventura verso la finale entra nella fase decisiva. Superata la lunga fase delle Blind Auditions, che hanno acceso i riflettori su decine di piccoli talenti tra i 7 e i 14 anni, ogni coach si presenta adesso alla semifinale con una squadra numerosa e competitiva.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

