The Voice Kids 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la quinta puntata

Questa sera va in onda la quinta puntata di The Voice Kids 2026, il talent show condotto da Antonella Clerici. Gli spettatori possono seguire l’evento in diretta TV o in streaming, ma ancora non è stato comunicato ufficialmente dove sarà possibile vederlo. La gara tra i giovani talenti si fa sempre più intensa, e i giudici sono pronti a scoprire le nuove voci che potrebbero conquistare il pubblico.

The Voice Kids 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il talent show di Antonella Clerici, 7 febbraio. Questa sera, sabato 7 febbraio 2026, va in onda su Rai 1 dalle 21.30 la quinta puntata di The Voice Kids 2026, il talent show condotto da Antonella Clerici e giunto alla quarta edizione. Dopo il successo dello scorso anno, torna il talent show dedicato ai bambini. Si tratta di uno spin-off del format di The Voice, che vede sfidarsi dei giovani cantanti, pronti a conquistare i coach nel meccanismo classico del programma, a cominciare dalle Blind Auditions. Protagonisti sono alcune delle più belle voci italiane di bambini dai 7 ai 14 anni.

