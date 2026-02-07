The Voice Kids 2026 | le anticipazioni concorrenti giudici della quinta puntata

Nella terza puntata di The Voice Kids 2026, andata in onda il 7 febbraio, i concorrenti si sono esibiti davanti ai giudici e agli ospiti. La gara si fa sempre più intensa, con i coach che scelgono con attenzione chi portare avanti. I giovani talenti hanno dato prova di grande energia e talento, mentre i giudici hanno commentato con entusiasmo. La prossima puntata promette altri colpi di scena e nuovi cantanti da scoprire.

The Voice Kids 2026: le anticipazioni (concorrenti, giudici, coach, ospiti) della terza puntata, 7 febbraio. Questa sera, sabato 7 febbraio 2026, su Rai 1 va in onda The Voice Kids 2026, lo spin off di The Voice dedicato ai bambini. Alla conduzione torna anche quest’anno Antonella Clerici. Molte le novità, a cominciare dalla giuria. In tutto sono previste sei puntate. I concorrenti sono giovani talenti della musica di età tra i 7 e i 14 anni. Vediamo insieme tutte le anticipazioni della puntata di stasera. Anticipazioni, ospiti, concorrenti, giudici. Confermata alla conduzione Antonella Clerici (che, anni fa, presentò, con successo, diverse edizioni di Ti lascio una canzone). 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - The Voice Kids 2026: le anticipazioni (concorrenti, giudici) della quinta puntata Approfondimenti su The Voice Kids 2026 The Voice Kids 2026: le anticipazioni (concorrenti, giudici) della prima puntata Ecco un'introduzione per l'articolo: Il nuovo ciclo di The Voice Kids 2026 sta per iniziare, con la prima puntata prevista il 10 gennaio. The Voice Kids 2026: le anticipazioni (concorrenti, giudici) della seconda puntata Ecco le anticipazioni sulla seconda puntata di The Voice Kids 2026, in programma il 17 gennaio. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. The Voice Kids 2026: Top 12 BEST Performances so Far! Ultime notizie su The Voice Kids 2026 Argomenti discussi: The Voice Kids, ecco le squadre dopo le ultime Blind Auditions; The Voice Kids, anticipazioni stasera 31 gennaio: ultime 'Blind Audition'; The Voice Kids, Antonella Clerici attacca i coach: Sapete fare solo questo. Poi Loredana Bertè 'sculaccia' Nek; The Voice Kids, riassunto puntata 31 gennaio 2026: Loredana Bertè furiosa con Nek, le squadre al completo. The Voice Kids 2026, 4a puntata/ Diretta e concorrenti: ultima Blind Audition per i 4 coachThe Voice Kids 2026 torna in onda questa sera, 31 gennaio, con le ultime Blind Audition: chi si aggiudicherà l'ultimo Super Pass? ilsussidiario.net Anticipazioni The Voice Kids del 7 febbraio: la semifinaleAntonella Clerici conduce la semifinale di The Voice Kids: la gara entra nel vivo con le prime sfide tra i ragazzi ... dilei.it Ne vedremo delle belle questa sera alla SEMIFINALE di #TheVoiceKidsIt! Chi conquisterà l’accesso alla finale L’appuntamento lo conoscete: ore 21:30 su Rai1 e RaiPlay The Voice of Italy #LoredanaBertè #TeamLoredana facebook #TheVoiceKidsIT INIZIA ORA! Questo programma è un integratore di felicità e le dosi consigliate sono una volta a settimana: il sabato sera. Loredana, Nek, Arisa, Clementino&Rocco e Antonella sono pronti a chiudere i Team, le poltrone si gireranno un'ulti x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.