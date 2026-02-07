The Odyssey il regista di Fallout Jonathan Nolan | Non so se posso dirlo ma è incredibile

Il fratello di Nolan, Jonathan, ha parlato del nuovo progetto di Christopher Nolan, intitolato The Odyssey. In un’intervista, ha definito il film “incredibile”, anche se ha aggiunto di non essere sicuro di poterne parlare apertamente. Nolan, noto per le sue opere spettacolari, sembra aver messo in piedi un’opera ancora più grande e ambiziosa.

The Odyssey, il nuovo progetto di Christopher Nolan, incassa il primo plauso autorevole: quello del fratello Jonathan, storico collaboratore, che parla di un'opera ambiziosa, spettacolare e fuori scala. Jonathan Nolan, regista nonché co-creatore di Westworld ed executive producer di Fallout, ha raccontato a CinemaBlend di aver già visto il film del fratello e di esserne rimasto colpito.

Argomenti discussi: Odissea, le critiche di Elon Musk a Nolan su Lupita Nyong'o come Elena; Odissea, Elon Musk critica Christopher Nolan: Ha perso la sua integrità, Elena aveva la pelle chiara; Christopher Nolan spiega perché ha scelto di guidare la DGA mentre girava The Odyssey.

