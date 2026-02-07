The Kyiv family with its pets and pigs defying Russia and the cold

La famiglia Davydenko a Kyiv ha passato una notte fredda e difficile, avvolta da cappelli e cappotti pesanti. Nonostante il freddo intenso e le difficoltà, restano nel loro appartamento, resistendo alla guerra e alle intemperie, con i loro animali domestici e i maiali al fianco. La loro presenza lì testimonia la determinazione di chi non si arrende, anche nelle condizioni più dure.

By Yuliia Dysa and Alina SmutkoKYIV, Feb 7 (Reuters) - When the Davydenko family woke up shivering through the night in their winter coats and hats, buried under several.

